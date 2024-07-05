Osman Kavala için yeni karar

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davanın hükümlüsü Osman Kavala'nın aldığı cezanın, kanun yararına bozma talebi reddedildi. Kavala yeniden yargılanmayacak.

Osman Kavala için yeni karar
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25 Nisan 2022'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen 'nın avukatı, "olağanüstü temyiz" olarak bilinen kanun yararına bozma talebinde bulunmuştu.

Dosyalar Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Bakanlık, yaptığı değerlendirme sonucunda kanun yararına bozma yoluna gidilmemesine karar verdi.

Kavala hakkındaki yargı yolu böylece tükendi.

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