Osman Kavala için yeni karar

25 Nisan 2022'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala'nın avukatı, "olağanüstü temyiz" olarak bilinen kanun yararına bozma talebinde bulunmuştu.
Dosyalar Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.
Bakanlık, yaptığı değerlendirme sonucunda kanun yararına bozma yoluna gidilmemesine karar verdi.
Kavala hakkındaki yargı yolu böylece tükendi.
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