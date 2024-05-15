Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebine ret

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebini oy birliğiyle reddetti.

Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebine ret
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Gezi davası hükümlüsü 'nın avukatlarından Hilal Zengin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı doğrultusunda, yeniden yargılama için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verdi.

Talep reddedilince, 30 Nisan'da itiraz edildi. Üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay içtihatlarını işaret etti, mahkeme başkanı ve üyenin bir önceki kararda yer aldığını belirterek, kararda görev alamayacaklarını vurguladı. Bunun üzerine yeni heyet oluşturuldu.

Yeni üyeleriyle toplanan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 buçuk yıldır cezaevinde olan Osman Kavala'nın yeniden yargılanması talebini oy birliğiyle reddetti. Karara itiraz yolu açık.

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