Osmangazi Köprüsü'nde kaza: 9 yaralı

Osmangazi Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Osmangazi Köprüsü'nde kaza: 9 yaralı

Kocaeli'den Bursa istikametine seyreden D.Ö. yönetimindeki kamyonet, sağ şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki plakalı panelvana arkadan çarptı.

Osmangazi Köprüsü'nde kaza: 9 yaralı - 1

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvanın önce 34 FDF 525, ardından da 34 FBU 684 plakalı otomobillere çarptığı görülüyor.

Kazada yaralanan 9 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otoyol ve trafik ekiplerinin tek şeritten sağladığı trafik akışı, araçların köprüden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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