Osmangazi Köprüsü'nde kaza: 9 yaralı

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvanın önce 34 FDF 525, ardından da 34 FBU 684 plakalı otomobillere çarptığı görülüyor.



Kazada yaralanan 9 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Otoyol ve trafik ekiplerinin tek şeritten sağladığı trafik akışı, araçların köprüden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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