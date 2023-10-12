Osmangazi Köprüsü'nde kaza: 9 yaralı

Kocaeli'den Bursa istikametine seyreden D.Ö. yönetimindeki kamyonet, sağ şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki plakalı panelvana arkadan çarptı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvanın önce 34 FDF 525, ardından da 34 FBU 684 plakalı otomobillere çarptığı görülüyor.
Kazada yaralanan 9 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Otoyol ve trafik ekiplerinin tek şeritten sağladığı trafik akışı, araçların köprüden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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