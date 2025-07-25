Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.



İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.