Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

'nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 2. Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir tesisinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

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