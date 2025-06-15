Osmaniye için kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
Osmaniye için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2 saatlik periyotta Osmaniye'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
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