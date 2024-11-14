Osmaniye'de 11 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarındaki uygulama noktasında bir otobüsü durdurdu.



Yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapan ekipler, otobüsteki Suriye uyruklu 11 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.



Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine götürüldü.