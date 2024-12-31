Osmaniye'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri minibüs ve cipi uygulama noktasında durdurdu.



Araçlardaki 12 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüler A.F. ve M.A.F'yi insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.