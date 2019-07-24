Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 00.03'te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Sarsıntı, Kadirli'nin yanısıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.
İlk belirlemelere göre yıkıma yol açmadığı belirtilen depremde yaralanan olmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.