Osmaniye'de 3,6 büyüklüğünde deprem
28.02.2026 09:56
NTV - Haber Merkezi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Bahçe (Osmaniye)
|28 Şubat 2026 09:26
|37.1575
|36.5989
|5.80
|3.60
|Horasan (Erzurum)
|28 Şubat 2026 09:16
|40.0233
|41.9703
|17.85
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Şubat 2026 09:00
|39.1922
|28.1017
|7.00
|1.20
|Merkez (Kastamonu)
|28 Şubat 2026 08:40
|41.1681
|33.9006
|7.00
|1.80
|Kocaköy (Diyarbakır)
|28 Şubat 2026 08:28
|38.2272
|40.4842
|17.25
|1.30
|Yatağan (Muğla)
|28 Şubat 2026 07:34
|37.3764
|28.1203
|7.00
|1.80
|Simav (Kütahya)
|28 Şubat 2026 07:30
|39.2583
|28.9681
|11.30
|1.20
|Karadeniz - [15.89 km] Ayancık (Sinop)
|28 Şubat 2026 07:14
|42.0822
|34.6872
|6.99
|1.90
|Doğanşehir (Malatya)
|28 Şubat 2026 06:56
|37.9858
|38.1506
|7.00
|1.50
|Kırkağaç (Manisa)
|28 Şubat 2026 06:55
|39.2142
|27.9072
|7.00
|1.20
|Kırkağaç (Manisa)
|28 Şubat 2026 06:54
|39.2000
|27.9103
|7.00
|1.00
|Hilvan (Şanlıurfa)
|28 Şubat 2026 06:50
|37.5342
|38.7053
|7.03
|1.30
|Marmara Denizi - [05.83 km] Şarköy (Tekirdağ)
|28 Şubat 2026 05:58
|40.5678
|27.1575
|10.41
|1.50
|Hazar Gölü - [02.10 km] Sivrice (Elazığ)
|28 Şubat 2026 05:40
|38.4522
|39.3353
|7.00
|1.20
|Samandağ (Hatay)
|28 Şubat 2026 05:26
|36.2597
|36.0336
|10.50
|2.70
|Karlıova (Bingöl)
|28 Şubat 2026 04:44
|39.3208
|40.9719
|7.01
|1.60
|Kale (Malatya)
|28 Şubat 2026 04:41
|38.4047
|38.7583
|6.92
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Şubat 2026 04:17
|39.1869
|28.2514
|8.00
|1.00
|Gevaş (Van)
|28 Şubat 2026 04:04
|38.3092
|42.8567
|7.03
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|28 Şubat 2026 04:02
|39.1014
|28.2108
|7.00
|1.00