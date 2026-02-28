Ramazan imsakiyesi banner
Osmaniye'de 3,6 büyüklüğünde deprem

28.02.2026 09:56

NTV - Haber Merkezi

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bahçe ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

 

Saat 09.26'da meydana gelen deprem, 5.8 kilometre derinlikte oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kaynak: Afad
LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Bahçe (Osmaniye)28 Şubat 2026 09:2637.157536.59895.803.60
Horasan (Erzurum)28 Şubat 2026 09:1640.023341.970317.851.30
Sındırgı (Balıkesir)28 Şubat 2026 09:0039.192228.10177.001.20
Merkez (Kastamonu)28 Şubat 2026 08:4041.168133.90067.001.80
Kocaköy (Diyarbakır)28 Şubat 2026 08:2838.227240.484217.251.30
Yatağan (Muğla)28 Şubat 2026 07:3437.376428.12037.001.80
Simav (Kütahya)28 Şubat 2026 07:3039.258328.968111.301.20
Karadeniz - [15.89 km] Ayancık (Sinop)28 Şubat 2026 07:1442.082234.68726.991.90
Doğanşehir (Malatya)28 Şubat 2026 06:5637.985838.15067.001.50
Kırkağaç (Manisa)28 Şubat 2026 06:5539.214227.90727.001.20
Kırkağaç (Manisa)28 Şubat 2026 06:5439.200027.91037.001.00
Hilvan (Şanlıurfa)28 Şubat 2026 06:5037.534238.70537.031.30
Marmara Denizi - [05.83 km] Şarköy (Tekirdağ)28 Şubat 2026 05:5840.567827.157510.411.50
Hazar Gölü - [02.10 km] Sivrice (Elazığ)28 Şubat 2026 05:4038.452239.33537.001.20
Samandağ (Hatay)28 Şubat 2026 05:2636.259736.033610.502.70
Karlıova (Bingöl)28 Şubat 2026 04:4439.320840.97197.011.60
Kale (Malatya)28 Şubat 2026 04:4138.404738.75836.921.20
Sındırgı (Balıkesir)28 Şubat 2026 04:1739.186928.25148.001.00
Gevaş (Van)28 Şubat 2026 04:0438.309242.85677.031.80
Sındırgı (Balıkesir)28 Şubat 2026 04:0239.101428.21087.001.00
