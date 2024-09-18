Osmaniye'de 4 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 4 Suriye uyruklu yakalandı.

Osmaniye'de 4 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine Ali İ. idaresindeki otomobili durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kontrolde araçtaki 4 Suriye uyruklunun yurda yasal olmayan yollarla girdiğini belirledi.

Sürücü Ali İ. göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı, düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkarılan Ali İ. ise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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