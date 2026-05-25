Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
25.05.2026 22:06
NTV
AFAD'a göre depremin büyüklüğü 4,2
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde saat 21.44'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Dün de Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntının ardından olumsuz bir durum bildirilmemişti.