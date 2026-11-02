Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
02.11.2026 21:06
Son Güncelleme: 02.11.2026 21:11
Anadolu Ajansı
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Marmara Denizi - [06.84 km] Çınarcık (Yalova)
|02 Kasım 2026 20:04
|40.7057
|29.0647
|5.89
|1.40
|Akdeniz - [253.19 km] Datça (Muğla)
|02 Kasım 2026 19:49
|34.5323
|26.5530
|9.07
|5.10
|Simav (Kütahya)
|02 Kasım 2026 19:07
|39.1918
|28.9535
|9.06
|1.20
|Ege Denizi - [61.95 km] Ayvacık (Çanakkale)
|02 Kasım 2026 18:36
|39.5990
|25.3618
|7.00
|2.50
|Kırkağaç (Manisa)
|02 Kasım 2026 18:27
|39.2250
|27.8198
|7.00
|1.40
|Kestel (Bursa)
|02 Kasım 2026 17:56
|40.2193
|29.4133
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Kasım 2026 17:43
|39.1923
|28.2918
|8.96
|1.20
|Bala (Ankara)
|02 Kasım 2026 17:26
|39.4010
|32.9848
|6.66
|1.30
|Ege Denizi - [21.46 km] Karaburun (İzmir)
|02 Kasım 2026 16:35
|38.8558
|26.3835
|6.98
|1.20
|Merkez (Bolu)
|02 Kasım 2026 16:25
|40.7783
|31.5792
|13.47
|1.30
|Saimbeyli (Adana)
|02 Kasım 2026 15:57
|37.8413
|36.1975
|9.97
|2.80
|Akdeniz - [68.58 km] Marmaris (Muğla)
|02 Kasım 2026 15:24
|36.0795
|28.4518
|42.62
|3.30
|Simav (Kütahya)
|02 Kasım 2026 14:57
|39.2133
|28.9722
|11.16
|1.30
|Saimbeyli (Adana)
|02 Kasım 2026 14:46
|37.7597
|36.2048
|7.00
|1.70
|Göksun (Kahramanmaraş)
|02 Kasım 2026 14:06
|38.1528
|36.6993
|7.00
|1.90
|Sumbas (Osmaniye)
|02 Kasım 2026 12:36
|37.7450
|36.1362
|8.47
|1.50
|Merkez (Kırşehir)
|02 Kasım 2026 12:28
|39.2437
|34.1398
|6.98
|1.00
|Simav (Kütahya)
|02 Kasım 2026 12:02
|39.2463
|28.9455
|7.04
|1.40
|Akdeniz
|02 Kasım 2026 11:59
|33.7828
|25.7252
|13.64
|3.80
|Eskipazar (Karabük)
|02 Kasım 2026 11:42
|40.9458
|32.7532
|6.79
|1.80
|Pursaklar (Ankara)
|02 Kasım 2026 11:20
|40.1582
|32.8523
|7.13
|1.90
|Simav (Kütahya)
|02 Kasım 2026 10:32
|39.2300
|28.9630
|11.35
|2.00
|Alaşehir (Manisa)
|02 Kasım 2026 09:51
|38.4097
|28.5805
|7.06
|1.20
|Saimbeyli (Adana)
|02 Kasım 2026 08:52
|37.7965
|36.1712
|7.02
|1.60
|Gönen (Balıkesir)
|02 Kasım 2026 08:40
|40.1108
|27.7152
|7.00
|1.50
|Akyurt (Ankara)
|02 Kasım 2026 08:31
|40.0960
|33.1745
|6.96
|2.20
|Yeşilyurt (Malatya)
|02 Kasım 2026 08:11
|38.3090
|38.2352
|7.02
|1.60
|Simav (Kütahya)
|02 Kasım 2026 07:22
|39.2330
|28.9562
|9.15
|2.40
|Akdeniz - [92.13 km] Kumluca (Antalya)
|02 Kasım 2026 07:14
|35.6793
|31.0663
|18.14
|2.10
|Seydikemer (Muğla)
|02 Kasım 2026 07:00
|36.7550
|29.5245
|5.48
|1.50
|Simav (Kütahya)
|02 Kasım 2026 06:47
|39.2350
|28.9597
|9.54
|2.10
|Çelikhan (Adıyaman)
|02 Kasım 2026 06:10
|38.0855
|38.4578
|7.00
|2.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Kasım 2026 05:32
|39.2125
|28.0537
|7.00
|1.20
|Sivrice (Elazığ)
|02 Kasım 2026 05:25
|38.4383
|39.2268
|7.01
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Kasım 2026 05:12
|39.1750
|28.1850
|6.07
|1.40
|Sütçüler (Isparta)
|02 Kasım 2026 05:11
|37.5658
|30.9080
|14.75
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Kasım 2026 04:57
|39.2427
|28.1363
|15.60
|0.80
|Merkez (Bolu)
|02 Kasım 2026 04:23
|40.7948
|31.7877
|12.57
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|02 Kasım 2026 04:08
|39.2135
|28.1662
|7.00
|1.00
|Çardak (Denizli)
|02 Kasım 2026 03:49
|37.7648
|29.6822
|7.01
|1.00
|Beypazarı (Ankara)
|02 Kasım 2026 03:47
|40.2072
|31.7558
|7.00
|1.80
|Merkez (Bolu)
|02 Kasım 2026 03:44
|40.8230
|31.6945
|12.26
|1.50
|Merkez (Bolu)
|02 Kasım 2026 03:35
|40.8232
|31.6833
|12.99
|1.40
|Merkez (Bilecik)
|02 Kasım 2026 03:34
|40.1457
|29.9800
|7.01
|0.90
|Kelkit (Gümüşhane)
|02 Kasım 2026 03:34
|39.9035
|39.4162
|7.03
|2.10