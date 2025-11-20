Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem

20.11.2025 12:21

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de deprem oldu.

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Bahçe ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.

 

Saat 12.09'da meydana gelen depremin 8,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

 

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

LokasyonTarih/SaatEnlemBoylamDerinlikŞiddet
Bahçe (Osmaniye)20 Kasım 2025 12:0937.144236.61728.804.40
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 11:3139.253328.162513.671.20
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 11:1339.188328.26428.401.20
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 11:0639.160828.24865.331.40
Pütürge (Malatya)20 Kasım 2025 10:5938.268638.85927.731.50
Savaştepe (Balıkesir)20 Kasım 2025 10:5739.383627.73646.631.10
Altıeylül (Balıkesir)20 Kasım 2025 10:5239.553128.00147.001.30
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 10:4939.175028.15895.791.30
Merkez (Kırklareli)20 Kasım 2025 10:4641.860627.34867.001.30
Akdeniz - [24.01 km] Kaş (Antalya)20 Kasım 2025 10:4436.036729.45535.372.20
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 10:4339.146128.13975.341.00
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 10:2539.157528.32067.001.70
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 10:2339.204728.31007.001.10
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 10:1339.190328.305312.921.00
Simav (Kütahya)20 Kasım 2025 10:1239.294228.90977.001.00
Gördes (Manisa)20 Kasım 2025 09:5139.068128.25727.001.60
Pütürge (Malatya)20 Kasım 2025 09:3638.250838.62037.161.00
Şenkaya (Erzurum)20 Kasım 2025 09:3040.450042.32196.931.70
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 09:3039.255628.17928.361.00
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 09:0239.220828.02477.001.00
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 08:5539.185628.250613.910.90
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 08:4839.144428.27316.681.00
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 08:3439.183128.12317.001.10
Ilgın (Konya)20 Kasım 2025 08:2038.122832.02067.001.20
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 08:1439.233128.16726.421.50
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 08:1239.170028.32336.451.60
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 08:1039.135628.33506.501.10
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 08:0239.261728.12505.661.60
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 07:5939.253628.041410.191.40
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 07:3339.185328.180810.971.20
Gördes (Manisa)20 Kasım 2025 07:2939.064228.265010.693.10
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 07:2739.237528.051910.802.80
Marmara Denizi - [23.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)20 Kasım 2025 07:2340.824228.356914.831.60
Marmara Denizi - [23.78 km] Büyükçekmece (İstanbul)20 Kasım 2025 07:2040.815028.38116.661.70
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 07:0739.200828.210812.991.20
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 07:0539.149728.32474.711.20
Yeşilova (Burdur)20 Kasım 2025 06:5937.501429.82006.951.70
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 06:5739.196928.31727.000.90
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 06:4839.165028.20537.000.90
Şirvan (Siirt)20 Kasım 2025 06:4538.176142.20587.041.90
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 06:4139.193328.304712.321.00
İkizcetepeler Barajı - [02.05 km] Altıeylül (Balıkesir)20 Kasım 2025 06:3739.483127.93867.081.00
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 06:3539.168628.27979.391.20
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 06:2839.202528.226712.751.10
Şuhut (Afyonkarahisar)20 Kasım 2025 06:2138.580330.61697.011.40
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 06:2139.260828.20449.031.00
Pazarcık (Kahramanmaraş)20 Kasım 2025 06:1737.357237.10039.331.90
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 06:0739.254728.15479.591.50
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 05:5839.172528.26975.781.80
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 05:5339.184428.19836.031.30
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 05:5239.226428.09367.021.20
Simav (Kütahya)20 Kasım 2025 05:4639.256729.002810.591.10
Akdeniz - [60.84 km] Fethiye (Muğla)20 Kasım 2025 05:4336.090028.64287.001.60
Feke (Adana)20 Kasım 2025 05:2237.782235.84427.341.10
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 05:2039.195628.25617.681.50
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 04:5439.225827.996713.091.40
Marmara Denizi - [23.80 km] Büyükçekmece (İstanbul)20 Kasım 2025 04:3640.823128.358313.972.20
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 04:0139.216928.08818.242.30
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 03:5239.168928.243610.601.50
Göksun (Kahramanmaraş)20 Kasım 2025 03:3938.127836.92447.002.90
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 03:3839.209228.153610.991.40
Gördes (Manisa)20 Kasım 2025 03:3739.033128.28677.001.20
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 03:3539.154228.25065.931.70
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 03:3039.115028.27287.001.20
Sındırgı (Balıkesir)20 Kasım 2025 03:2039.132228.31067.001.20