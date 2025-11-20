Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Bahçe ilçesi olan depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.

Saat 12.09'da meydana gelen depremin 8,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.