Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem
20.11.2025 12:21
NTV
NTV - Haber Merkezi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Bahçe (Osmaniye)
|20 Kasım 2025 12:09
|37.1442
|36.6172
|8.80
|4.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 11:31
|39.2533
|28.1625
|13.67
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 11:13
|39.1883
|28.2642
|8.40
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 11:06
|39.1608
|28.2486
|5.33
|1.40
|Pütürge (Malatya)
|20 Kasım 2025 10:59
|38.2686
|38.8592
|7.73
|1.50
|Savaştepe (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 10:57
|39.3836
|27.7364
|6.63
|1.10
|Altıeylül (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 10:52
|39.5531
|28.0014
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 10:49
|39.1750
|28.1589
|5.79
|1.30
|Merkez (Kırklareli)
|20 Kasım 2025 10:46
|41.8606
|27.3486
|7.00
|1.30
|Akdeniz - [24.01 km] Kaş (Antalya)
|20 Kasım 2025 10:44
|36.0367
|29.4553
|5.37
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 10:43
|39.1461
|28.1397
|5.34
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 10:25
|39.1575
|28.3206
|7.00
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 10:23
|39.2047
|28.3100
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 10:13
|39.1903
|28.3053
|12.92
|1.00
|Simav (Kütahya)
|20 Kasım 2025 10:12
|39.2942
|28.9097
|7.00
|1.00
|Gördes (Manisa)
|20 Kasım 2025 09:51
|39.0681
|28.2572
|7.00
|1.60
|Pütürge (Malatya)
|20 Kasım 2025 09:36
|38.2508
|38.6203
|7.16
|1.00
|Şenkaya (Erzurum)
|20 Kasım 2025 09:30
|40.4500
|42.3219
|6.93
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 09:30
|39.2556
|28.1792
|8.36
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 09:02
|39.2208
|28.0247
|7.00
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 08:55
|39.1856
|28.2506
|13.91
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 08:48
|39.1444
|28.2731
|6.68
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 08:34
|39.1831
|28.1231
|7.00
|1.10
|Ilgın (Konya)
|20 Kasım 2025 08:20
|38.1228
|32.0206
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 08:14
|39.2331
|28.1672
|6.42
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 08:12
|39.1700
|28.3233
|6.45
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 08:10
|39.1356
|28.3350
|6.50
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 08:02
|39.2617
|28.1250
|5.66
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 07:59
|39.2536
|28.0414
|10.19
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 07:33
|39.1853
|28.1808
|10.97
|1.20
|Gördes (Manisa)
|20 Kasım 2025 07:29
|39.0642
|28.2650
|10.69
|3.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 07:27
|39.2375
|28.0519
|10.80
|2.80
|Marmara Denizi - [23.74 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20 Kasım 2025 07:23
|40.8242
|28.3569
|14.83
|1.60
|Marmara Denizi - [23.78 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20 Kasım 2025 07:20
|40.8150
|28.3811
|6.66
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 07:07
|39.2008
|28.2108
|12.99
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 07:05
|39.1497
|28.3247
|4.71
|1.20
|Yeşilova (Burdur)
|20 Kasım 2025 06:59
|37.5014
|29.8200
|6.95
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 06:57
|39.1969
|28.3172
|7.00
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 06:48
|39.1650
|28.2053
|7.00
|0.90
|Şirvan (Siirt)
|20 Kasım 2025 06:45
|38.1761
|42.2058
|7.04
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 06:41
|39.1933
|28.3047
|12.32
|1.00
|İkizcetepeler Barajı - [02.05 km] Altıeylül (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 06:37
|39.4831
|27.9386
|7.08
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 06:35
|39.1686
|28.2797
|9.39
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 06:28
|39.2025
|28.2267
|12.75
|1.10
|Şuhut (Afyonkarahisar)
|20 Kasım 2025 06:21
|38.5803
|30.6169
|7.01
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 06:21
|39.2608
|28.2044
|9.03
|1.00
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|20 Kasım 2025 06:17
|37.3572
|37.1003
|9.33
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 06:07
|39.2547
|28.1547
|9.59
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 05:58
|39.1725
|28.2697
|5.78
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 05:53
|39.1844
|28.1983
|6.03
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 05:52
|39.2264
|28.0936
|7.02
|1.20
|Simav (Kütahya)
|20 Kasım 2025 05:46
|39.2567
|29.0028
|10.59
|1.10
|Akdeniz - [60.84 km] Fethiye (Muğla)
|20 Kasım 2025 05:43
|36.0900
|28.6428
|7.00
|1.60
|Feke (Adana)
|20 Kasım 2025 05:22
|37.7822
|35.8442
|7.34
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 05:20
|39.1956
|28.2561
|7.68
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 04:54
|39.2258
|27.9967
|13.09
|1.40
|Marmara Denizi - [23.80 km] Büyükçekmece (İstanbul)
|20 Kasım 2025 04:36
|40.8231
|28.3583
|13.97
|2.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 04:01
|39.2169
|28.0881
|8.24
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 03:52
|39.1689
|28.2436
|10.60
|1.50
|Göksun (Kahramanmaraş)
|20 Kasım 2025 03:39
|38.1278
|36.9244
|7.00
|2.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 03:38
|39.2092
|28.1536
|10.99
|1.40
|Gördes (Manisa)
|20 Kasım 2025 03:37
|39.0331
|28.2867
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 03:35
|39.1542
|28.2506
|5.93
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 03:30
|39.1150
|28.2728
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|20 Kasım 2025 03:20
|39.1322
|28.3106
|7.00
|1.20