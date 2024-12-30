Osmaniye'de 7 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri Noufal A. idaresindeki otomobili durdurdu. Otomobildeki 5 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Ekipler, şehirlerarası otobüs terminalinde de 2 düzensiz göçmen yakaladı.
Polis, 7 düzensiz göçmeni sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.
Göçmen kaçaklığı iddiasıyla gözaltına alınan Noufal A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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