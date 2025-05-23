Osmaniye'de ahşap ev küle döndü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Koçlu köyü Akpınar Mahallesi'nde Dede Avluk'a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında Dede Avluk hafif yaralanırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.