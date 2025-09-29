Osmaniye'de asayiş uygulaması: 8 firari zanlı tutuklandı
Osmaniye'de çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Osmaniye Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 firari şüpheli yakalandı.
Çalışmalarda ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek, 41 fişek, çalıntı ziynet eşyası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
