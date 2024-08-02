Osmaniye'de Ayçiçek hasadı başladı

Osmaniye'de alternatif tarım ürünü olarak ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi başladı.

Osmaniye'de Ayçiçek hasadı başladı

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de alternatif ürün olarak 90 bin dekarda ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen hasat etkinliğine katılan Vali Erdinç Yılmaz, biçerdöver kullanarak kentteki ilk hasadı gerçekleştirdi.

Ayçiçeği üretiminde, Osmaniye'nin 'de 18. sırada olduğunu belirten Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Ayçiçeği Osmaniye'mizde 90 bin hektar alanda yaklaşık 33 bin ton ayçiçeği üretilmesi bu sene hedefimiz, tahminimiz bu yönde. Türkiye'de ayçiçeği üretiminde Osmaniye olarak 18. sıradayız. Ayçiçeği Osmaniye'mizde buğdaya alternatif olarak üretilmektedir. Ayçiçeğinin üretimine bakanlığımızca da ciddi anlamda destek sağlanmaktadır. 500 çiftçimize 2 bin 825 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Bunun yüzde 75'i hibe olarak bakanlığımız tarafından çiftçilerimize verildi. Bugün de burada çiftçilerimiz de ayçiçeği hasadına katıldık. Hasadımızın bereketle hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.

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