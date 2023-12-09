Osmaniye'de başına kasa ile vurulan kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan kavgada ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye'de başına kasa ile vurulan kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kasaplar Çarşısı'nda, Tahsin Yağman ile A.C. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. A.C. alkol şişelerinin bulunduğu kasa ile Tahsin Yağman'ın başına vurarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tahsin Yağman hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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