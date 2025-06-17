Osmaniye'de belediye binasına taşlı saldırı

Kadirli Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye hizmet binasına saldırı düzenlendi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler Kadirli Belediyesi hizmet binasına gelerek yanlarında getirdikleri taşlarla saldırıda bulundu.

Saldırıda giriş kapısının camları kırıldı.

Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceklerine olan inancının tam olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Türkiye Cumhuriyeti Kadirli Belediyesi'nden sesleniyorum. Burada ilçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, Kadirli sevdalılarımız, birim müdürlerimiz, belediye başkan yardımcılarımız burada. Kadirli Belediyesi'ne ha taşla saldırılmış, ha silahla saldırılmış. Bu bizler için aynı şey. Kadirli Belediyesi hiç kimsenin tekelinde olmayan bir devlet kurumudur. Öncelikle devlet terbiyesi içerisinde Kadirli Belediyesi'nin önünde bu failler yakalanana kadar burada bekleyeceğiz" dedi.

