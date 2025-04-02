Osmaniye’de cadde ve sokaklar göle döndü

Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.



Cemalpaşa mahallesi Sumbas yolu üzerinde oluşan yağmur suyu birikintisinden dolayı bazı araçlar suda mahsur kaldı. Sürücülerin zor anlar yasadığı, yol bir süre trafiğe kapandı. Şehrin farklı noktalarında ise bazı ev ve iş yerlerinde su basmaları oluştu. Yağmur suyu taşkınlarının yaşandığı bölgelerde belediye ekipleri çalışma başlattı.