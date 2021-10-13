Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Osmaniye Kadirli'de sağanak yağışın ardından başlayan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Haberler - İHA 13.10.2021 - 11:23

Osmaniye'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

'nin Kadirli ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle biriken sular cadde ve sokakları göle çevirdi.

Kadirli-Sumbas karayolu üzerinde yeni adliye civarında devam eden yol çalışmasından dolayı biriken yağmur suları yolu tamamen kapladı ve araçlar trafikte ilerleyemedi.

Yağmur dolayısıyla bazı iş yeri ve evlerde de su baskınları yaşandı. Kadirli Belediyesi ekipleri su taşkını yaşanan yerlerde çalışma başlattı.

Yağmurla birlikte yağan dolunun büyüklüğü ise şaşırttı. Yağan dolunun boyutu ceviz büyüklüğüne ulaştı.

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