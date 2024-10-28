Osmaniye’de DAEŞ operasyonu

Osmaniye’de terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye’de DAEŞ operasyonu
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'de terör örgütü ’e yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün Suriye'deki faaliyetlerine katıldıkları iddia edilen 5 şüphelinin kimliğini belirledi.

İkametlerine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyete götürüldü.

Adreslerde bulunan dijital materyaller incelemeye alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

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