Osmaniye'de DAEŞ operasyonu

Osmaniye'de terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de DAEŞ operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe ilçesinde terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.S. gözaltına alındı.

M.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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