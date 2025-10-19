Osmaniye'de dehşet anları kamerada: Okul servisinden indikten sonra otomobil çarptı

Cengiz Topel Mahallesi, ambulans yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi.

Kadirli Şehit Orhan Gök Lisesi 9'ncu sınıf öğrencisi Tuana T. (14), okul çıkışında evlerinin yakınında okul servisinden indi. Servisten indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle asfalt yola fırlayan küçük kız ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Tuana T., Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buraya yapılan müdahalenin ardından küçük kız hayati tehlike kaydıyla Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.

Tuana T.'nin Adana Şehir Hastanesinde tedavisi sürerken, gözaltına alınan otomobil sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

