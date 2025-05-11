Osmaniye'de dereye giren çocuk boğuldu

Arkadaşlarıyla Karacalar Mahallesi'ndeki mesire alanına giden Mustafa Miraç Yabaş, iddiaya göre serinlemek için Karaçay Deresi'ne girdi.



Yabaş'ın bir süre sonra suda kaybolduğunu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin dalgıç ekibince derede yapılan incelemede çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.



Sudan çıkarılan ceset, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.