Osmaniye’de dilenciler kaçtı zabıtalar kovaladı

Osmaniye’nin işlek caddeleri üzerinde dilencilik yapan şahıslara yönelik zabıta ekipleri operasyon düzenledi.

Osmaniye’de dilenciler kaçtı zabıtalar kovaladı

Edinilen bilgiye göre, Belediyesine bağlı zabıta ekipleri kent genelinde dilenci operasyonu düzenledi.

Vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere yönelik zabıta ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uygulama sırasında bazı dilencilerin kaçmaya çalıştığı gözlemlenirken, zabıta ekipleri hızlıca müdahale ederek bu kişileri yakaladı.

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