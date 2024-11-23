Osmaniye’de durdurulan otobüste 6 kaçak göçmen yakalandı

Osmaniye’de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 6 kaçak göçmen yakalandı.

Osmaniye’de durdurulan otobüste 6 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 6 Suriye uyruklu şahsın olduğu şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi.

Öne Çıkan Video

Plastik poşetin fiyatı artabilir

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...