Osmaniye’de durdurulan otomobilde 33 kilo 400 gram uyuşturucu çıktı

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Ekiplerin, hassas burunlu narkotik köpeği ile otomobilde yaptığı aramada bagaj kısmında bulunan çuval ve valizin içine saklanmış 33 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan Mahmut İ. ve Halil A. tutuklandı.