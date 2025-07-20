Osmaniye'de 'evde adalet hizmeti'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'evde adalet hizmeti' uygulamasıyla, sağlık sorunları veya yaşlılık nedeniyle mahkemeye gelemeyen vatandaşların ifadesinin evlerinde alınması sağlanarak, yargılamalarda gecikmelerin önüne geçiliyor.

Bu kapsamda, Osmaniye 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi; ‘Tehdit’, ‘Basit yaralama’ ve ‘Hakaret’ suçlarından müşteki olan Selahaddin Alban'ı ifadeye çağırdı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle adliyeye gidemeyen müşteki, dilekçeyle mahkemeye mazeret bildirdi. Bunun üzerine mahkeme hakimi, müştekinin Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'evde adalet hizmeti' kapsamında ifadesinin alınmasına karar verdi.

Karar üzerine 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ebubekir Rözgar, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, adliyeye 5 kilometre uzaklıkta ikamet eden müşteki Selahaddin Alban'ın ifadesini ve onun bakımını üstlenen tanık Amşe Alban'ın beyanını aldı