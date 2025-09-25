Osmaniye'de feci kaza: 1 ölü
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Gaziantep istikametinden Osmaniye yönüne seyir halinde olan otomobil, Osmaniye gişelerine 5 kilometre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yoldan çıktı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan Mehmet Surun olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada ağır yaralanan Mehmet G. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Osmaniye
- Trafik Kazası
- Ölüm