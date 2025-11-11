Osmaniye'de festivalde paraşüt kazası
11.11.2025 14:04
DHA
Osmaniye'de düzenlenen festivalde gösteri yapmak isteyen yamaç paraşütçüsü, kalkış için havalandığı sırada kayaya çarparak düştü.
Osmaniye'de bir yamaç paraşütçüsü kalkış sırasında kaza geçirdi.
Düziçi ilçesinde düzenlenen Dumanlı Yaylası Festivali'nde, dün bir yamaç paraşütçüsü gösteri yapmak için kalkış yaparken havalandığı sırada kalçasını yamaçtaki kayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle birkaç metre yüksekten düşen paraşütçü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Etkinlik alanında hazır bulunan sağlık ekipleri, hafif yaralı pilotu ayakta tedavi etti.