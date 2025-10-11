Osmaniye'de FETÖ firarisi 9 yıl sonra yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgüt içerisinde sohbet imamlığı, bölge sorumluluğu yaptığı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan dernekte genel sekreterlik görevinde bulunduğu gerekçesiyle 9 yıldan bu yana aranan S.Ç.'nin saklandığı adresi tespit etti.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi yakaladı.



Sahte kimlik kullandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.