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Osmaniye'de fırtına can aldı

Osmaniye'de fırtınalı havada yolda yürüyen bir kişi, depremde hasar gören binadan düşen briket parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Osmaniye'de fırtına can aldı

'de önceki gece başlayan yağış, dün öğleden sonra yerini fırtınaya bıraktı.

nedeniyle bir okulun çatısı uçtu, çadır kentlerde kalan depremzedeler de zor anlar yaşadı.

Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi’ndeki hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar’ın (56) başına isabet etti.

Emekli savcı olan Yaşar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Osmaniye'de fırtına can aldı - 1

Mehmet Nazif Yaşar’ın naaşı, Sunar Nuri Çomu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Fakıuşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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