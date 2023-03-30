Osmaniye'de fırtına can aldı

Osmaniye'de önceki gece başlayan yağış, dün öğleden sonra yerini fırtınaya bıraktı.
Fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu, çadır kentlerde kalan depremzedeler de zor anlar yaşadı.
Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi’ndeki hasarlı binadan düşen briket parçası, yolda yürüyen Mehmet Nazif Yaşar’ın (56) başına isabet etti.
Emekli savcı olan Yaşar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Mehmet Nazif Yaşar’ın naaşı, Sunar Nuri Çomu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Fakıuşağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.