Osmaniye’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Osmaniye Kadirli Karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isim henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile Mehmet A. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobilde bulunan 3 kişiden 1 hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yetine sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Mehmet Akıncı yaşamını kaybederken, yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.