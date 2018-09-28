Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Burgaçlı Viyadüğü'nde Ferit Bilgin'in (56) kullandığı TIR, aynı istikamette ilerleyen Fatih Mehmet Altundağ (61) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

TIR şoförü Bilgin kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer TIR şoförü Altundağ yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı şoför Altundağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol TIR'ların çekilmesiyle tekrar açıldı.