Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Burgaçlı Viyadüğü'nde Ferit Bilgin'in (56) kullandığı TIR, aynı istikamette ilerleyen Fatih Mehmet Altundağ (61) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
TIR şoförü Bilgin kaza yerinde hayatını kaybetti, diğer TIR şoförü Altundağ yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralı şoför Altundağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol TIR'ların çekilmesiyle tekrar açıldı.
Osmaniye'de iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde iki TIR'ın karıştığı kazada TIR şoförlerinden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Burgaçlı Viyadüğü'nde Ferit Bilgin'in (56) kullandığı TIR, aynı istikamette ilerleyen Fatih Mehmet Altundağ (61) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.