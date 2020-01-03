Osmaniye'de ilçeye girmek isteyenlerden 'Ayakbastı parası' alınıyor

Osmaniye'de alınan kararla Düziçi ilçesine girmek isteyen araçlardan 'ayakbastı parası' alınacak. Sürücüler ise duruma tepkili.

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Osmaniye'de Düziçi Belediye Meclisi ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan 'işgaliye parası' toplanmasına karar verdi. 
 
Karar 5 Aralık'taki meclis toplantısında alındı. Buna göre ilçeye giriş çıkış yapan TIR'lardan 25, kamyonlardan 20 lira alınması kararlaştırıldı.

Hafif ticari araçlardan 10, otomobillerden ise 5 lira toplanacak.

Karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu.

Araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı.

Sürücüler Düziçi Belediyesi'nin uygulamasına tepki gösterdi.

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