Osmaniye'de inşa edilen köy evleri depremzedelere teslim ediliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentte, evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşların konutlarına kavuşması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Valilik öncülüğünde yürütülen çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda TOKİ tarafından merkez ve 6 ilçeye bağlı köylerde yaptırılan 1786 müstakil evden 264'ü tamamlandı.



Bir kısmı radye temel üzerine betonarme bir kısmı da çelik konstrüksiyon şeklinde inşa edilen 3+1 oturumlu 140 metrekarelik konutların anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine teslim edildi.