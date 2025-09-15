Osmaniye'de iş yerinde bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de iş yerinde bir erkek ile bir kadının cansız bedenleri bulundu. Komşuların, iş yerinin 3 gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Raufbey Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinin 3 gündür açılmaması ve içeriden kötü kokular gelmesi üzerine, çevredeki iş yeri sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş yerine giren polis ve sağlık ekipleri, depo olarak kullanılan arka bölümde, bir kadın ve bir erkeğin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Osmaniye'de iş yerinde bir kadın ve bir erkek cesedi bulundu - 1 İş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y.'ye 3 gündür ulaşılamadığı belirtildi. 

3 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞLER

Yapılan araştırmada cesetlerin iş yeri sahibi Melek K. ile Abdullah Y'ye ait olduğu, tahminen 3 gün önce öldükleri tespit edildi.

İddiaya göre Melek K.'ye ailesinin 3 gündür ulaşamadığı, Abdullah Y.'nin de cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

İncelemenin ardından cenazeler otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

