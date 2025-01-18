Osmaniye'de kaçak alkol operasyonu: Bir kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Fakıuşağı mahallesinde bir şahsın el yapımı kaçak alkol üretimi ve satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İşyerinde yapılan aramada 39 şişe gümrük kaçağı alkol ve 5.5 litre el yapımı alkol olmak üzere 44.5 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.