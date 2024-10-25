Osmaniye'de kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kamyonetin çarptığı 70 yaşındaki Mehmet Kömür yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.
Osmaniye'de H.D. idaresindeki 80 LU 665 plakalı kamyonet, Kadirli ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Kömür'e (70) çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Kömür, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.
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