Osmaniye'de kan donduran cinayette yeni gelişme: Eşi tekrar tutuklandı
Osmaniye'de 53 yaşındaki Mehmet Y.'nin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili olayda eşi Sebile Y., tekrar tutuklandı. Sebile Y. 'nin Mustafa S., ile yasak aşk yaşadığı öne sürüldü.
Osmaniye'de 22 Mart 2024 tarihinde evinde rahatsızlanan 53 yaşındaki Mehmet Y., kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti.
Ölümün ardından 49 yaşındaki eşi Sebile Y. ile yasak ilişki yaşadığı öne sürülen Mustafa S., bir TV programında ortaya çıkan itirafların ardından gözaltına alınarak "kasten öldürme" iddiasıyla tutuklandı.
Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yaklaşık 10 ay süren tutukluluğun ardından sanıklar hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.
SÜLFÜR TESPİT EDİLDİ
Yargılama sürecinde yapılan fethi kabirde, ölen şahsın midesinde solunum yetmezliği ve kalp krizine yol açabilen hidrojen sülfür tespit edildi.
TEKRAR TUTUKLANDI
Tahliye sonrası Sebile Y. hakkında aynı suçtan yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kadının Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Sokak sokak yapılan takip sonucu yakalanan Sebile Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
