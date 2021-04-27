Osmaniye’de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2’si kayboldu

Osmaniye'de sulama kanalına düşen 4 çocuktan ikisi kurtarıldı. Kapıldıkları akıntıdan çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan 2 kardeşten biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ekipler, havanın kararması üzerine kayıp iki çocuğu arama çalışmalarına ara verdi.

Anadolu Ajansı 27.04.2021 - 05:34

Osmaniye’de kanala düşen 4 çocuktan biri öldü, 2’si kayboldu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarındaki DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oynayan 4 çocuktan biri, ayağı kayarak suya düştü.

Kanala düşen çocuğu kurtarmak için suya giren diğer 3 çocuk da akıntıya kapıldı.

Olayı gören çevredekiler, Saadet (10) ile Şükran Karataş (9) kardeşleri sudan çıkardı. Narin (15) ve Remziye Büyükçay (9) ise kayboldu.

Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma başlattı.

Bölgeye sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ile Adana İl Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Amirliği ekipleri de kanalda kayıp iki çocuğu bulmak için çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, havanın kararması üzerine çalışmalara ara verdi.

10 YAŞINDAKİ SAADET HAYATINI KAYBETTİ

Sudan çıkarıldıktan sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Saadet Karataş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karataş'ın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şükran Karataş'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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