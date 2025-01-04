Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, Düziçi ilçesi Alibozlu köyü Hemenler mevkisinde meydana geldi.

Mehmet B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya doğru takla attı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet B. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Fatoş B., ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.