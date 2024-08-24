Osmaniye'de makilik yangını söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Osmaniye'de makilik yangını söndürüldü

'nin Düziçi ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Böcekli Beldesi Kürt Mahmutlar Mahallesi'nde, 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Dumanı ve alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı ve arasöz, yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 10 hektarlık makilik alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TÜRKİYE HABERLERİ

Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü öldü

MHP Milletvekili Arzu Erdem istifa etti (Arzu Erdem kimdir?)

MHP Milletvekili Arzu Erdem istifa etti (Arzu Erdem kimdir?)

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı: 1 yaralı

Antakya’da yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Antakya’da yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donanmamızın gücüne güç katacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donanmamızın gücüne güç katacağız

Mersin'de sağanak yağış etkili oldu

Mersin'de sağanak yağış etkili oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...