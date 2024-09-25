Osmaniye'de mavi dil karantinası

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde hayvanlarda mavi dil hastalığı tespit edildi. Koyun, keçi, sığır ve ineklerde ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olan mavi dil hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarı kapatıldı ve karantina uygulaması başlatıldı.

Osmaniye'de mavi dil karantinası

Kadirli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Avrupa'da yayılan koyun, keçi, sığır ve ineklerde ölümle sonuçlanabilen mavi dil hastalığının veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde ve laboratuvar test sonuçlarına göre ilçede tespit edildiğini açıkladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Önlem ve tedbir amaçlı Harkaçtığı, Yusufizzettin, Şabaplı, İlbistanlı, Kösepınarı, Karakütük, Koçlu, Yoğunoluk, Değirmendere ve Tahta köylerinde ve Kadirli Hayvan Pazarı'nda büyükbaş ve küçükbaş havyan alım satım ve sevk işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Mavi dil hastalığı hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz bir hastalık değildir. Yapılan karantina çalışmaları hayvan sağlığını koruma amaçlıdır." denildi.

Kadirli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını ve canlı hayvan pazarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.

Hastalık, hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.

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