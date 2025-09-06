Osmaniye'de motosiklet kazası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Pirsultanlı-Güzelyurt yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alihan Kırat idaresindeki motosiklet sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette bulunan 19 yaşındaki Alihan Kırat ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kırat, hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücü yaşam savaşını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.