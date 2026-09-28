Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı: Öğretmen yaşamını yitirdi

Osmaniye 'de bir öğretmen lise bahçesinde silahla vuruldu.

Olay merkeze bağlı Çardak Köyü'ndeki Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

A.B. isimli şüpheli, öğretmen M.B.'yi ruhsatsız silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan öğretmen yaşamını yitirdi.

Emniyet güçleri saldırganı olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırganın, öğretmenin yeğeni olduğu öne sürüldü.

VALİ SERDENGEÇTİ: ARALARINDA HUSUMET VARDI

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, saldırgan ile öğretmen arasında daha önceden bir husumet bulunduğunu söyledi.

Vali Serdengeçti, "Olaya ilişkin adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir." açıklamasını yaptı.