Osmaniye'de okul bahçesinde silahlı saldırı. Öğretmen, yeğeni tarafından öldürüldü

Osmaniye 'de bir öğretmen lise bahçesinde silahla vuruldu.

Olay merkeze bağlı Çardak Köyü'ndeki Farabi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. A.B. isimli şüpheli, öğretmen M.B.'yi ruhsatsız silahla vurdu. Kurşunların hedefi olan öğretmen yaşamını yitirdi.

Emniyet güçleri saldırganı olayda kullandığı değerlendirilen silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Saldırganın, öğretmenin yeğeni olduğu öne sürüldü.

MEB: OKULDA EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada; Farabi Anadolu Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan M.B., okul bahçesinde yeğeni olduğu öğrenilen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Menfur saldırıya ilişkin olarak olay anında okulda biri silahlı olmak üzere iki güvenlik personelinin bulunduğu, “şizofreni” tanısı bulunan 41 yaşındaki şahsın okul bahçesine girdiği bilgisi alınmıştır. Saldırı, bahçede kameriyelerin olduğu alanda ve öğrenciler dersteyken gerçekleşmiştir. Olayın akabinde güvenlik personeli, olaya derhâl müdahale ederek saldırganı etkisiz hâle getirmiş olup şahıs, emniyet birimlerince gözaltına alınmıştır.

“OLAYLA İLGİLİ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI”

Menfur saldırının ilk anlarından itibaren Bakanlık birimlerimiz, emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları gerekli önlemleri almış, konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır.

“İKİ BAKANLIK MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ”

Konu, Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilmekte olup gerekli tüm çalışmalar, ilgili birimlerimizce koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Olayın hemen ardından bir bakan yardımcımız ile iki genel müdürümüz, çalışmaları koordine etmek üzere Osmaniye’ye hareket etmiştir. Ayrıca iki Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve Osmaniye iline yönlendirilmiştir.

Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz, sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen okulumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ve yarın (28-29 Eylül 2026) ara verilmiştir."

VALİ SERDENGEÇTİ: ARALARINDA HUSUMET VARDI

Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, saldırgan ile öğretmen arasında daha önceden bir husumet bulunduğunu söyledi.

Vali Serdengeçti, "Olaya ilişkin adli tahkikat titizlikle sürdürülmektedir." açıklamasını yaptı.