Osmaniye’de merkeze bağlı Serinova köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.



Yangının söndürülmesi için bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, yangın söndürme uçağı ve helikopterler sevk edildi.



Söndürme çalışmalarına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri de katılıyor.



Havadan ve karadan müdahale edilen yangın henüz kontrol altına alınamazken şu ana kadar yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.