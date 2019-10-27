Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevlerin söndürülmesi için çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.



Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürüyor.



Kadirli Orman İşletme Müdürü Beyhan Altıntaş, çıkan orman yangınında 30 dönümlük alanın zarar gördüğünü söyledi.



Altıntaş, "Yangına havadan ve karadan müdahale ettik. Rüzgar nedeniyle büyüyen yangını Adana, Kahramanmaraş ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 adet helikopter, 7 adet su tankı, 10 adet arazöz, 3 adet ilk müdahale aracı, 2 adet iş makinesi, 10 teknik eleman ve 105 işçi ile yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası kontrol altına aldık." diye konuştu.